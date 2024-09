Exclusiva | El rey Felipe VI va a reunirse de urgencia con el rey emérito este fin de semana, según Isabel Rábago

Rábago ha contado en exclusiva en el programa de Joaquín Prat que el actual monarca tiene planeado reunirse de urgencia con su padre durante este fin de semana por el escándalo causado y que lo hará previsiblemente en Galicia, lugar donde el emérito pasa unos días de vacaciones: "Se me ha concretado tanto el lugar como la hora, el lunes daré todos los datos".

Si Bárbara demostrase que su hijo no fue quien hizo las fotografías, tal y como él defiende, el ex superviviente se enfrentaría hasta a pena de cárcel. Sofía Cristo, hermana de Ángel, se ha posicionado por completo del lado de su madre y no duda en pedir la máxima condena para su hermano: "Que se pudra en la cárcel".