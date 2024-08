Vicky Martín Berrocal comparte su nueva dieta tras engordar 4 kilos en un mes este verano

Vicky Martín Berrocal se sube a la báscula tras sus vacaciones y descubre los kilos que ha engordado

La colaboradora retoma sus rutinas y comparte las claves de su dieta

Vicky Martín Berrocal se sube a la báscula y descubre los kilos que ha engordado en un mes este verano. Su particular "vuelta al cole" ha comenzado y la colaboradora ya ha retomado sus rutinas de entrenamiento y alimentación con el objetivo de recuperar su peso. Tras volver a la rutina, ha decidido compartir su dieta con sus seguidores.

"Hoy al llegar al sitio donde entreno me han pesado. He engordado 4 kilos el mes de vacaciones. No pasa nada de nada", dice reconociendo que los excesos de las últimas semanas se han visto reflejados en su peso.

"Cuando dije que necesitaba para lo dije seriamente. Necesitaba dejar hábitos aparcados, mi disciplina guardada en un cajón y hacer solo y exclusivamente lo que mi cuerpo me pidiera. Y eso es lo que hice", explica mientras asegura desde el gimnasio que no tiene "remordimientos ni me siento mal por nada porque para eso está el día de hoy".

Tras poner fin a sus vacaciones de verano y a escasos días de que empiece el mes de septiembre (para muchos un mes clave que da comienzo a un nuevo curso, año o ciclo), la ex de Manuel Díaz 'El Cordobés' ha vuelto a abrir ese cajón y recuperado sus rutinas de ejercicio y de alimentación.

Sabe que tarde o temprano perderá esos kilos que ha ganado y por ello, y con la intención de "ayudar" a quienes quieran bajar de peso tras el verano, ha querido compartir las claves de su dieta.

La diseñadora pretende compartir con ellos lo que come diariamente, sin embargo, sabe que por falta de tiempo muchas veces no podrá hacerlo. "Intentaré hacerlo más a menudo porque sois muchas las que me lo pedís y quiero ayudaros", explica. "No soy nutricionista", continúa. "Pero os cuento lo que a mí me viene bien", añade mientras segura que "para cenar siempre como proteínas".

"Huevos. Es uno de los alimentos con más alta calidad proteica. Muy fáciles de cocinar y de combinar con otros productos. Como huevos todos los días para cenar. Tortillas, huevo revuelto, huevo pasado por agua...", prosigue antes de hablar de "las carnes rojas, el pollo y el pescado", alimentos que "por pereza" no suele cenar y cambia por "una latita de atún o ventresca, mejillones, sardinas en lata"...

"El marisco también es proteína pero en mi día a día no suelo tomarlo", apunta mientras muestra un ejemplo de su alimentación, donde además de su tortilla, se ve un poco de atún al natural y un aguacate.

Esta misma mañana, la madre de Alba Díaz revelado algo clave en su dieta. "Lo primero" que hace la andaluza nada más levantarse "cada día" es exprimir "el zumo de un limón al que le añado agua caliente, pero puede ser con agua fría".

Esta bebida, según ha contado, "aporta vitamina C y regula el equilibrio hídrico desde por la mañana". Además, el zumo de limón "estimula la digestión y favorece la función intestinal" mientras contribuye a regular "el Ph del cuerpo" y "contribuye a la eliminación de ácidos y toxinas acumuladas durante la noche".