Marta Peñate pone fecha a su segunda transferencia para convertirse en madre: “Empiezo a mirar endometrio"

El pasado mes de junio, Marta Peñate se convertía en ganadora de ‘Supervivientes All Stars’. A pesar del buen momento profesional en el que se encuentra, la canaria, sin embargo, está atravesando un momento complicado en lo personal después de no haber logrado cumplir su gran deseo: ser madre junto a su pareja, Tony Spina. Ahora, ha querido actualizar su proceso y ha puesto fecha al segundo intento de su tratamiento de fertilidad .

Entonces, Peñate sí que afirmó que volverían a intentarlo aunque no ha sido hasta ahora cuando ha señalado el preciso momento: "Me estáis preguntando mucho cómo voy con este tema. Normalmente en Supervivientes perdemos la regla porque no comemos, e incluso una vez salimos nos tarda en volver la regla unos dos meses, pero yo no la perdí. Supongo que fue debido al chute de hormonas que me había metido unos meses antes”, ha comenzado explicando.