Marta, por su parte, se ha decantado por un look mucho más clásico y discreto. De corte princesa, confeccionado en satén de color azul intenso con el que podría haber tratado de hacer un guiño a los colores de 'Gran Hermano', la novia de Tony Spina no pasó desapercibida con este maxi vestido de pronunciado escote y hombreras con gran abertura en la falda y detalles 'cut out' en el cuerpo. A pesar de la lluvia, la canaria no dudó a la hora de pasear sobre la alfombra roja como la auténtica estrella de la televisión que es.