Suso Álvarez acude como representante de 'GH' a la presentación de la nueva edición del reality en el XVI FesTVal de Vitoria

El exconcursante de 'Gran Hermano 16' toma partida y defiende a Maite Galdeano en su guerra familiar con Sofía Suescun

Suso Álvarez se posiciona a favor de Maite Galdeano en su conflicto con Sofía Suescun. El que fuera novio de la ganadora de 'GH' ha acudido a la presentación de la nueva entrega del reality en el FesTVal de Vitoria, donde no ha dudado en hablar sin tapujos sobre la guerra familiar que se ha desatado este verano entre su exnovia y su exsuegra.

Aunque no es la primera vez que habla del tema, el colaborador de 'Fiesta' ha querido tomar partida y romper una lanza a favor de Maite Galdeano, a quien recuerda como a una suegra "magnífica". Suso, que conoció a madre e hija entre las paredes de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, no puede evitar ver con dolor y tristeza toda esta situación.

"Era mi madre en 'Gran Hermano'", dice a los micros de Europa Press mientras hace referencia a Maite. "Me da mucha pena que se haya detonado todo así, veo mucho dolor, muy mal gestionado por parte de todos y les deseo lo mejor y que cuanto antes se sane todo eso", añade en referencia a la complicada situación que viven.

"Yo creo que Maite Galdeano no tiene distorsionada la realidad. No, no sé si es verdad o no porque no tengo información pero que Maite Galeano loca no está", ha dicho el actual novio de Marieta, tratando de eliminar el perfil bajo el que se está intentando dibujar a la madre de su exnovia.

El tertuliano, que se dio a conocer por su participación en la decimosexta edición de 'Gran Hermano' no ha dudado tampoco en pronunciarse acerca de las teorías que apuntan a que toda esta trama habría sido pactada por los Galdeano y Jiménez para generar contenido, ganar dinero y volver a la palestra mediática. "No sé si es un montaje o no porque no tengo información. La verdad es que no lo sé, sería mentir. Te puedo decir sí o no por decir algo", asegura mientras dice que no cree que Sofía o Kiko tengan la necesidad de "prestarse" a algo así.