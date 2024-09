Álex Ghita, en televisión: da las claves de su ruptura con Adara Molinero y de su relación con Jonan Wiergo

Álex Ghita ha lanzado un comunicado horas antes de su reaparición en televisión en 'Socialité Club' de Divinity

El examigo de Carla Barber ha revelado por qué su relación con Adara Molinero se rompió tras ochos meses de relación

El entrenador personal ha aclarado qué tipo de relación tuvo con Jonan Wiergo y ha contestado a Miguel Frigenti

Álex Ghita ha vuelto a la televisión tras haber participado hace casi una década en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y o ha hecho en 'Socialité Club', el programa que se emite en directo en Divinity de lunes a viernes a las 20:00, para aclarar todo lo que habían dicho sobre él tanto su exnovia, la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' Adara Molinero, como Miguel Frigenti y, de paso, ha revelado qué relación tuvo realmente con Jonan Wiergo, sobre la que también se ha hablado largo y tendido.

Tan solo unas horas antes, Adara había dicho en la alfombra naranja del FesTVal de Vitoria-Gasteiz que no le parecía bien que Miguel Frigenti hubiera contado en televisión que el entrenador personal era muy insistente mandándole mensajes y que siempre le llamaba 'tigrecito' o 'mi gordito': "Lo que no veo bien es que una persona vaya a hablar de otra, de si es bisexual o no, creo que es la persona al final la que lo tiene que decir". Pese a que le han puesto el vídeo, a Álex le costaba creer que su ex había dicho tal cosa y revelaba que no es bisexual.

"Puedo ser metrosexual porque me depilo, me cuido, me alimento sano…", ha admitido el empresario, que no ha querido responder a la pregunta de si Adara se ponía celosa porque él chateaba con chicos como Miguel Frigenti o con chicas como Carla Barber para ofrecerles sus servicios como entrenador personal: "Prefiero que sea ella la que responda a esa pregunta".

Tan cerrado se ha mostrado a hablar de ese tema que no ha querido aclarar si ha perdido clientes durante los ocho meses que ha durado su relación con la hija de Elena Rodríguez ni ha dicho ni una sola palabra sobre su decisión de dejar de seguir a Carla Barber, de la que era amigo íntimo y a la que dejó de seguir justo después de una crisis muy profunda con la ganadora de 'GH VIP 7'. En su momento se dijo que ella le había obligado a dejar de ser amigo de la dueña de las Clínicas Barber, pero Álex no ha querido ni confirmarlo ni desmentirlo.

El motivo de su ruptura con Adara

"Estuve enamorado de Adara, por supuesto, y los sentimientos no se van de un día para otro, pero no quiero hablar de mis sentimientos actuales", ha comentado el entrenador, que no quería decir si siente que esta es la ruptura definitiva ni si desea retomar su relación, pero que confesaba que considera que es mejor que sean felices por separado "que tristes juntos".

Lo que sí que ha revelado es que considera que no pueden estar juntos y que su relación se ha dinamitado porque no han luchado por superar sus diferencias en el carácter: "Somos incompatibles en el carácter". No ha aclarado quién tomó la decisión de acabar con su noviazgo, pero sí que se ha mostrado tranquilo con sus actos en todo momento: "Yo tengo la conciencia tranquila de cómo he respetado a Adara en la relación y cómo la sigo respetando ahora".

Su relación con Jonan Wiergo

Cuando hace ya casi un mes Adara dejó de seguir a Jonan Wiergo sin previo aviso, se especuló en redes con la posibilidad de que fuera porque la influencer estaba celosa de las conversaciones que el valenciano tenía con su por aquel entonces novio. Álex ya dijo que ese no había sido el motivo, pero ahora lo ha vuelto a recalcar y ha aclarado qué tipo de relación tuvo con el exconcursante de 'Bailando con las estrellas'.