Manuel González presenta a su nueva ilusión tras su reciente ruptura con su última novia. El que fuera concursante de ' Gran Hermano Dúo' y pareja de Lucía Sánchez en ' La isla de las tentaciones ' soñaba con ser padre con Rocío Mateos , la joven que le ha acompañado durante el último año y con la que ponía fin a su relación a principios de verano. Aunque no lo pudo ver cumplido, el gaditano ha hecho todo lo posible por buscar esa 'paternidad' en solitario.

Rápidamente la publicación del gaditano se ha llenado de reacciones y 'me gusta'. " Bienvenido a casa, Cacahuete ", escribe el de Puerto Real, que en su edición de 'La isla de las tentaciones' se hizo muy popular por frases como "Esta noche carricoche" o "Fres (fresa), vainí (vainilla), chocolá (chocholate), tutifrui (tutifruti) y cacahué (cacahuete"). A la hora de elegir el nombre de 'sus hijos', no habría dudado en recurrir a sus citas más célebres.

A la vida de Manuel llegaba hace unos meses Carricoche, un perrito que adoptaba junto a su hermana Gloria y al que la llegada de este nuevo miembro no parece haber sentado demasiado bien. "Está un poco molesto con su llegada", asegura el andaluz mientras habla de "los celos" del otro can. Ahora, el empresario parece haber adoptado en solitario a este nuevo ejemplar de perro, un cachorro blanco y negro de la raza chihuahua con el que no ha dudado en posar en sus redes.