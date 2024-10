Un ayudante de la Reina Sofía desvela qué hacía la emérita cada vez que descubría una infidelidad de Juan Carlos

'Socialité' ha entrevistado en exclusiva a José Luis Ortega, miembro del gabinete de la Reina Sofía durante 23 años

Ortega ha asegurado que en Palacio se conocían los escarceos del emérito: "Se corría juergas con sus amigos íntimos"

'Socialité' ha contado este fin de semana con una entrevista exclusiva que dará mucho que hablar y que ha dejado grandes titulares, la de José Luis Ortega, miembro del gabinete de la Reina Sofía durante 23 años y una de sus personas de confianza. José Luis, que trabajó para la Reina emérita desde 1982 hasta 2005, ha desvelado en nuestro programa algunos datos aún desconocidos sobre el escándalo del momento:

"Claro que en Palacio sabíamos que el rey se veía con otras mujeres, lo sabía la sociedad, ¿cómo no lo íbamos a saber dentro? Era vox pópuli, pero los medios de comunicación no se atrevían a hablar de ello. Hay que tener en cuenta que el rey emérito tiene sus amigos personales que están fuera de Zarzuela y que podían entrar en Palacio sin ni siquiera enseñar su carnet de identidad porque ya les conocíamos, ellos eran sus cómplices. Muchos de los nombres de estas personas ya se han dado, eran amigos muy personales suyos que estaban fuera de la alta sociedad, entre los que había actores, deportistas... y con los que se corría sus juergas".

José Luis Ortega ha hablado sin tapujos sobre las amantes del rey emérito, un grupo de mujeres que, en sus propias palabras, ha sido muy numeroso y que era de sobra conocido entre los muros de Palacio:

"El rey pensaba que estaba por encima del bien y del mal, evidentemente ha habido personas que han tenido que dejar el Palacio de la Zarzuela por intentar, sin éxito, pararle los pies al rey. Es cierto que Bárbara Rey es la amante más mediática del rey, pero ha habido muchas más, hay algunas que sorprenderían a la sociedad más que ella, ha habido muchas, pero muchas".

Juan Carlos y Sofía dormían en habitaciones distintas

José Luis Ortega ha confirmado en 'Socialité' un rumor que ha corrido durante años entre los corrillos del corazón pero que nunca nadie cercano a Palacio había confirmado: el matrimonio real dormía en habitaciones separadas. El ayudante de Doña Sofía ja contado que la relación de los eméritos fue durante décadas meramente profesional:

"Su relación era muy fría y muy distante, participaban ambos en reuniones de trabajo con otros miembros de la casa pero no pasaba de ahí. La Reina Sofía ha sido siempre muy responsable y ella ha sabido perfectamente separar el aspecto personal del profesional, ellos no dormían juntos, yo no he estado en su habitación pero en los viajes sí que puedo asegurar que se alojaban en habitaciones diferentes, aunque en la misma planta, eso sí".

¿Cómo está viviendo Doña Sofía el escándalo real?

José Luis es una de las personas que mejor conoce a la Reina Sofía tras trabajar a su lado durante 23 años. El ayudante de la emérita está seguro de que Sofía está sufriendo con el escándalo porque de alguna manera es revivir una de las etapas más tristes de su vida:

"La verdad es que yo supongo que la Reina lo está viviendo todo con mucha tristeza, pero ya no solo por las palabras del rey que también, si no porque es recordar todos aquellos momentos difíciles que ha pasado la familia al completo, no solo ella, porque aunque siempre ha querido preservar a sus hijos de todo al final ahí lo han sufrido todos. Le estarán llegando noticias y seguro que no lo está pasando bien".

El movimiento de la Reina cuando descubría una infidelidad

Ortega ha confirmado en 'Socialité' que la Reina no solo era conocedora de las infidelidades del rey emérito, si no que además ya tenía una serie de costumbres cada vez que una nueva deslealtad saltaba a la palestra:

"Lo que hacía la Reina cuando las infidelidades del rey se hacían públicas era irse de España, a la India, al Reino Unido, donde ella se sentía más protegida por su familia, por sus hermanos. Hay que tener en cuenta que Zarzuela no deja de ser una casa grande pero una casa, donde te puedes encontrar con tu marido por los pasillos, no es algo agradable, es una situación que no te queda más remedio que vivirla porque no quieres, o no puedes separarte. Este matrimonio fue un matrimonio concertado, como en el siglo pasado lo eran todas las monarquías, y este fue un acuerdo que le vino muy bien al rey emérito".

Felipe VI, el gran perjudicado del escándalo

Para el ayudante de la Reina existen varios damnificados en este escándalo. Ortega está convencido de que el asunto de los audios y las fotografías está siendo un auténtico quebradero de cabeza para el actual rey de España, Felipe VI, que podría estar viendo peligrar su corona: