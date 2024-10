Exclusiva | El tremendo enfado de Juan Carlos I por la filtración de sus audios con Bárbara Rey

Emma García le pregunta a Silvia Taulés cómo ha recibido el emérito la filtración de estas conversaciones, pues la periodista ha hablado con el entorno más cercano del emérito y tiene información al respecto: "He estado hablando con gente que ha estado con él estos días y que hablan con él continuamente", desvela. Parece ser que, a día de hoy, al emérito "le importa un poco un pito todo" y que "está bastante tranquilo", pero no siempre habría sido así.

"Me dijeron la frase 'está profundamente dolido' porque se dio cuenta de que no solamente era simplemente una fotografía que se iba a publicar en Holanda y ya está, sino que iba a ir a más y a más y ya nos han avisado, lo dicen desde 'OKDiario', que esto iba a seguir, que va a haber mucho más", añade Silvia. Además, nos cuenta que este enfado y la tensión se ha ido rebajando desde el lunes debido a las visitas que ha ido recibiendo por parte de sus hijas y de algunos amigos que le apoyan.

"No quiere saber nada. Tanto es así que me dicen 'fíjate, esto de Bárbara no va a ser ni un capítulo ni una línea dentro de cualquier capítulo de las memorias que está escribiendo. No lo va a citar", destaca la periodista, lo que genera cierto revuelo entre los colaboradores y la presentadora de 'Fiesta', pues consideran que, si no van a ser unas memorias políticas, sino que lo serán personales, el hecho de que no aparezca una persona con la que ha mantenido una relación durante diecisiete años hará que estas memorias se queden flojas.