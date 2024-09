Isa Pantoja comparte su diagnóstico médico tras acudir a urgencias: "Lo estoy pasando fatal"

Isa Pantoja explica cómo se encuentra tras acabar en urgencias por un fuerte dolor abdominal

La exconcursante de 'Supervivientes' no encuentra alivio a su dolor, para el cual ya ha encontrado un diagnóstico

Isa Pantoja explica cómo se encuentra tras acudir al hospital. La exconcursante de 'Supervivientes' se ha visto obligada a acudir a urgencias por un fuerte dolor abdominal que no remite. Tras ser evaluada por los especialistas, la hija de Isabel Pantoja comparte su diagnóstico médico.

"Me levanté con un dolor abdominal horroroso. Fue a más. Me dolía la boca del estómago, el estómago, y luego se me fue a toda la tripa", dice mientras habla de la sintomatología por la que este domingo terminaba acudiendo a urgencias.

"Me asusté un montón. Como no me atrevía a tomarme nada fui al médico. Me hicieron analíticas", explica la joven, que dice necesitó "calmantes" por "vía intravenosa" para paliar su dolor. Los facultativos también le realizaron sacaron sangre y realizaron un cultivo de orina para descartar posibles enfermedades.

"Hoy sigo igual, he dormido muy poco. Me duele muchísimo", dice mientras explica que la medicación le hace efecto durante muy poco tiempo y que no puede andar ni hacer su vida con normalidad. "De verdad, lo estoy pasando fatal", comenta desde el sillón de su casa tras haber recibido ya el alta hospitalaria.

El dolor no remite e Isa sigue sin encontrarse del todo bien. No obstante, y a pesar de todo, la mujer de Asraf Beno se siente "tranquila", ya que aunque aún tenga dolor, el diagnóstico que ha recibido en el hospital descarta cualquier tipo de patología o enfermedad grave.