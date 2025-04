"Yo creía que no tenía ningún problema. Yo lo achacaba a que la comida no me estaba cayendo mal y por esto vomitaba, pero no, era mi cerebro. Lo sabían todos menos yo", cuenta en este libro en el que habla con total honestidad sobre su trastorno alimenticio, que empieza a raíz de la "depresión y la medicación" que le pautan para ello.