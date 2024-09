Las lágrimas de Jessica Bueno al abandonar Bilbao: "No he tenido más remedio"

Jessica Bueno se derrumba al hablar de la difícil decisión que se ha visto obligada a tomar

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se ha mudado a Sevilla con sus hijos y Luitingo

Luitingo estalla cuando le preguntan si va a mantener a los hijos de Jessica Bueno tras su mudanza a Sevilla

Jessica Bueno lleva meses viviendo en Sevilla. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha guardado en secreto durante meses la noticia, pero no ha sido hasta ahora, que sus hijos han tenido que volver al cole, cuando la ha comunicado. Tras hacer un primer anuncio a través de sus redes sociales, la modelo concede una entrevista radiofónica en la que le es imposible no acabar llorando tras haber tenido que abandonar Bilbao.

La que fuera coronada miss Sevilla en el año 2009 estaba ya hecha a la ciudad. Allí ha hecho grandes amigos y ha sido acogida por todos como si una ciudadana del país vasco más se tratase. Por ello, y aunque a priori se diese por hecho que su deseo de volver a su tierra era mayor que el de permanecer en el norte (donde tan feliz ha sido y donde tanto ha sufrido), tomar la decisión de regresar a Sevilla no ha sido fácil para ella.

"Muchas veces se hacen cosas porque son necesarias", afirma en Onda Vasca mientras confiesa que no puede evitar "emocionarse" cada vez que se mete a leer los comentarios de la publicación en la que anuncia su partida de Vizcaya.

"Me emociono de ver todo ese cariño", continúa con un nudo en la garganta que poco a poco va deshaciéndose y dando paso a las lágrimas. "Lo he sentido tan parte de mí, de mi día a día... Me siento tan agradecida con todo el mundo... Me da tristeza no haberme podido despedir de todo el mundo y que piensen, 'Jessica nos abandona'", dice sin parar de llorar.

"He pasado muchos nervios desde que me fui en verano. Me da tanta pena... Me da tanta pena haber tenido que dar este paso a pesar de que yo tenía la intención de hacer mi vida aquí (en Bilbao) con mis hijos", confiesa mientras reconoce que haber hecho público su traslado ha sido una auténtica liberación para ella. "Pero yo al final soy una persona que me adapto a todo y hubiese estado el tiempo necesario... Pero es que ya al final... es que no se podía", lamenta.

"Que me entiendan y saber que me van a seguir apreciando, apoyando y dándome la bienvenida en su ciudad cada vez que yo lo necesite... eso me hace muy feliz", explica la novia de Luitingo, con el que se prepara para iniciar una nueva etapa de su relación en la capital andaluza.