Luitingo, en el hospital, se emociona con Jessica Bueno ante la operación de su padre por un tumor maligno

Luitingo se prepara para vivir uno de los días más complicados de su vida. Su padre , Sele de Triana, se encuentra en el hospital, listo para ser operado de un tumor maligno en el estómago . El progenitor del exconcursante de ' Gran Hermano VIP' , se encuentra en estos momentos en el quirófano y los nervios del cantante sevillano están más a flor de piel que nunca . Junto a él, su incondicional Jessica Bueno, a la que no ha dudado en mandar un mensaje de agradecimiento por ser su apoyo y baluarte en estos difíciles momentos.

El finalista de 'GH VIP 8', que en la víspera a la operación reconocía estar "muy nervioso", no ha dudado en dejar de lado todos sus compromisos y quehaceres para estar al lado de su padre en un día tan importante. Jessica Bueno también ha hecho lo propio.

Hace unos minutos, Luitingo reaparecía desde el hospital junto a la modelo sevillana con angustia, incertidumbre y cierto temor. Ella, a su lado, no ha dudado en acompañarle en su duro y particular proceso. Les espera un día y sobre todo unas horas complicadas, pero el cantante sabe que su novia jamás le soltará la mano. Por ello, no ha dudado en enviarle un mensaje, agradeciéndole todo lo que está haciendo por él desde que Sele de Triana fuese diagnosticado hace tres meses.