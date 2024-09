El revelador mensaje de Adara Molinero sobre la familia: "Me he hecho daño a mi misma"

Adara Molinero ha lanzado una profunda reflexión sobre la familia en redes sociales

La influencer deja claro que necesita tomarse un tiempo para si misma y volcarse en su hijo

Adara Molinero enseña cómo habla su hijo: "Habla así porque el padre y su familia son uruguayos"

Adara Molinero ha querido sincerarse con sus seguidores sobre su actual situación personal, y es que todo parece indicar que tras varias decepciones amorosas, la influencer se ha dado cuenta de que prefiere estar sola. Después de su sonada ruptura con el que fuese su entrenador personal, Álex Guita, Adara deja claro que necesita tomarse un tiempo para si misma y volcarse también en su hijo.

Además, a eso se suma la gran cantidad de críticas que recibía hace poco por las declaraciones que ha hecho sobre la educación privada. Un cúmulo de situaciones que la han llevado a querer pasar página y no mirar atrás, abandonando de paso un gran sueño que tenía desde hace tiempo: formar una familia.

Adara Molinero reflexiona sobre la familia

Así lo ha explicado a través de sus redes sociales, donde asegura que durante mucho tiempo su único objetivo ha sido formar una familia, sobre todo para que su hijo pudiese sentir ese vínculo y tuviese hermanos. Sin embargo, y lamentablemente para ella, parece que no ha terminado de encajar con ninguna pareja que compartiese la misma idea. "Me he hecho mucho daño a mi misma", asegura Adara en el sentido mensaje que ha compartido en redes sociales. "Por fin he entendido que a lo mejor eso no llega", detalla la joven.

Y es que ella misma asegura que actualmente vive centrada en ella misma, en su hijo y en su trabajo. Adara ha decidido priorizarse por encima de todo, y justo por eso no duda en gritarlo a los cuatro vientos. Aunque, pese a ello, queda claro que a la influencer le duele no poder formar esa familia con la que tanto había soñado. "A lo mejor solo estaremos mi niño y yo", reflexiona en sus stories de Instagram, donde asume que "puede que no tenga más hijos".

Martín, fruto de la relación que Adara mantuvo con Hugo Sierra, se ha convertido en la gran alegría de su vida. La influencer está volcada al máximo con el pequeño y por eso ya no quiere forzar las cosas ni hacerle pasar por situaciones incómodas. "He aprendido que las cosas no se fuerzan", detalla. "He dado con piezas que nunca encajaron conmigo", concluye. Una reflexión con la que Adara Molinero aclara de manera contundente cuál es su actual situación sentimental y la forma en la que encara el futuro, donde se ve "sola, pero tranquila".

La drástica decisión de Adara sobre su vida sentimental

Un mantra, que según explica a sus seguidores, repite a diario. Después de las decepciones que se ha llevado, la joven tiene también muy claro que quiere proteger al máximo su vida privada, sobre todo porque lo ha pasado bastante mal al sentirse juzgada continuamente en redes sociales. Además, tampoco piensa permitir que nadie más opine o se entrometa en sus relaciones.