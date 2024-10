Joaquín Prat emociona a Isa Pantoja: "Transmites honestidad, los demás que hagan el examen de conciencia que necesiten hacer"

"No me digas nada, que me da vergüenza", decía Isa pero Joaquín Prat le reconocía su actitud: "Eres una persona extraordinaria, eres buena gente y todo lo que dices está rodeado de un halo de verdad".

Isa Pantoja nos habló de su proceso de adopción, también de su difícil infancia y nos contaba por qué ha decidido sincerarse ahora: "Para mí no ha sido evidente hasta hace un mes, cuando me operé y no fue ni me dio ninguna llamada. Estuve cinco días hospitalizada y se me vinieron a la cabeza muchas emociones que me hicieron tomar esta decisión de corazón. Estoy agotada mentalmente después del viernes porque me han venido todavía más recuerdos que pensé que no tenía y que la mente me ha devuelto".