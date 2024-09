Oleada de críticas a Patricia Steisy tras posar en ropa interior cuatro meses y medio después de dar a luz

"¿No te da vergüenza de ponerte a exhibirte de esa manera que pareces al muñeco Michelin ?", escribe un internauta. "No enseñes tanto que no es necesario, tápate un poco más", apunta un segundo mientras, un tercero, se pregunta si "esto es necesario".

"Vístete un poco, siempre en tetas ", " Barriga cervecera ", " Estás muy subida de peso ", "No quiere que la critiquen pero publica este tipo de fotos, y si le dicen que se ve rara, entonces coge depresión no entiendo a la gente de verdad, todo es cuento y postureo...".

No todo han sido comentarios despectivos en este post. Patricia Steisy ha recibido también importantes apoyos junto a este post, en el que también comparte imágenes de los nuevos cortes de pelo de sus perros. "Me encanta que enseñes la realidad d todas las mamás, más que guapa", o "Estás muy guapa Steisy. No te preocupes por la figura, ya la recuperarás. Yo también me rayo a veces porque de más jovencita tenía un cuerpo típico, pero ahora tengo otras prioridades", son algunos ejemplos de mujeres sororas que han valorado el paso que ha dado la mamá de Athenea.