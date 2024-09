Marta Peñate anuncia una importante noticia relacionada con su embarazo: "Se vienen cositas"

Pero con ellos tiene una conexión muy especial y le es difícil no compartir estos momentos de alegría . Este es el ejemplo perfecto. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha tenido una muy buena noticia , - que afecta de manera positiva a su proceso de fertilidad-, y no ha tardado en hacer partícipes a sus incondicionales de las redes.

"Desde que estoy con esto de ser madre, nunca me he alegrado tanto de que me viniera la regla. Me ha venido y eso quiere decir que se avecinan cositas...", ha anunciado la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' junto a Lester Duque, quien por entonces fuera su pareja.