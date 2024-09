Violeta Mangriñán se somete a diferentes pruebas por el problema de salud que arrastra desde hace meses

El verano de por medio ha complicado que la creadora de contenido haya podido tomar cartas en el asunto de forma más severa. Aunque no lo dejó pasar y sí que acudió al médico para poner solución, debido al dolor que le ocasionaba este problema , ese primer diagnóstico no era del todo certero. Eso, al menos, a juzgar por una segunda opinión médica que recibía la que fuera tronista de 'MyHyV' .

Así se lo ha contado a sus seguidores: "Es desesperante. Tengo un dolor que me sube hasta el oído y no hay manera de que se vaya... me tomo todo lo que me dicen, pero el dolor no se va. A ver si averiguan qué es lo que está pasando. Es que trago y es como si tuviera un cuchillo...es un dolor horrible. He tomado antibiótico tres veces en un mes y medio". Cuando reciba el resultado de las últimas pruebas, Violeta Mangriñán compartirá el resultado de su diagnóstico médico a través de su perfil oficial de Instagram, como siempre hace.