Desde que conocimos a Adara Molinero en ‘Gran Hermano’ no ha parado de participar en realities, como 'Supervivientes 2023', en el que llegó a la final, o 'Supervivientes All Stars', en el que fue la primera expulsada. Pero ¿ a qué se dedicaría la ganadora de 'GH VIP 7' si dejara las redes sociales y la televisión?

En 2023, la madrileña concursa por primera vez en ‘Supervivientes’ y un año más tarde, se embarca en ‘Supervivientes All Stars’ . Adara fue la primera expulsada del reality, tras una dura llegada a Honduras para la que llegó a confesar que no se sentía preparada.

“Las redes hacen que pueda sacar mi parte más creativa. Pero en la tele sale mi forma de ser totalmente”, confiesa. Ante la pregunta de a qué se dedicaría si no trabajara en televisión o en redes sociales, Adara lo tiene claro: “A cualquier cosa. Si es que yo he trabajado de todo, he trabajado en tiendas de ropa, de camarera, de modelo… Viajé por el mundo, me fui a China, a Indonesia”. Sea cual sea el camino que decida seguir la hija de Elena Rodríguez, le deseamos la mejor de las suertes.