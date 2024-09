Sele de Triana, padre de Luitingo, habla por primera vez tras ser operado de cáncer: "Toca luchar y seguir"

"Gracias a ustedes he tenido mucho ánimo y me he venido arriba", dice mientras reitera en diversas ocasiones lo querido y correspondido que se siente. " Es el primer día que salgo después de la intervención", explica a través de su cuenta personal de Instagram, donde no se ha olvidado ni del personal sanitario que le atendió en el hospital, ni de toda la familia, amigos y conocidos que fueron a visitarle o que se preocuparon por él en algún momento.

"Hago este vídeo porque me gustaría que supiesen una cosa. Hace tres meses me hicieron una resonancia de la cadera y me notaron un ganglio. Me hicieron pruebas, un tac con contraste, una endoscopia... Me encontraron un tumor en el estómago. Me hicieron pruebas y tenía células malas", contaba entre lágrimas hace diez días mientras se preparaba para su inminente operación de estómago.