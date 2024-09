Anabel Pantoja, tras despedirse de su novio, David Rodríguez: "Me entran ganas de llorar"

Anabel Pantoja y David Rodríguez se conocieron a principios de 2023, mientras él ejercía como fisioterapeuta de Isabel Pantoja durante su gira por América. En verano del mismo año salían a la luz las primeras imágenes de ambos juntos, que disfrutaron de unos días de desconexión en Cádiz. Desde entonces, la pareja no ha dudado en mostrar su historia de amor a través de las redes sociales, donde ahora la sobrina de la tonadillera ha querido sincerarse acerca del último movimiento en su relación.

En sus historias temporales, Anabel ha comenzado explicando que este fin de semana ha querido “desconectar un poco”: “Estuve en la playa con amigos y demás pero he querido dejar el móvil y aprovechar el tiempo que está aquí David ”, ha dicho.

Sin embargo, como en otras ocasiones anteriores, ambos han tenido que despedirse antes de pasar unos días separados. Por esta razón, la televisiva no ha dudado en compartir con sus seguidores cuáles son sus sentimientos después de haber tenido que decir adiós de forma temporales a Rodríguez: “ Los domingos se me hacen ahora totalmente jodidos , que lo dejo en el aeropuerto y es como: ‘Ahora qué’”, ha continuado sincerándose.

Sobre esto último ha querido entrar en más detalles en su perfil público, donde se ha mostrado visiblemente emocionada: “Uf, me entran unas ganas de llorar, una tristeza… Que no pasa nada, llevamos viviendo así mucho tiempo pero ahora se me hace más jodido”, ha terminado confesando.