Marta López quiere casarse con su nuevo novio: su larga lista de anteriores parejas

El primer novio conocido de la exconcursante de 'Supervivientes' fue el actor de 'Yo soy Bea', Alejandro Tous

En 2003, Marta López tuvo un breve romance con un conocido participante de la segunda edición de OT: Miguel Ángel Silva

Efrén Reyero, Canales Rivera o Álvaro Escassi también figuran en la lista de conquistas de la exconcursante de 'GH'

El corazón de Marta López vuelve a palpitar: la exconcursante de 'Supervivientes' comunicaba en la boda de Antonio Rossi que quiere casarse de lo feliz que está con su nuevo novio. Ha sido Belén Rodríguez, una de los casi 200 invitados a la boda, quien ha contado que la exconcursante de 'Gran Hermano' está tan enamorada que pretende pasar por el altar con esta nueva ilusión. Sin embargo, antes de la llegada de este apuesto desconocido, muchos fueron los que tocaron el corazón de Marta López.

En este caso, la colaboradora de 'Vamos a ver' está llevando con máxima discreción esta última relación, aunque no duda en gritar su amor por él a los cuatro vientos. En Outdoor deseamos que esta pareja sea la definitiva ya que desde que conociésemos a Marta López, allá por el 2001, han sido muchas las parejas que ha presentado en sociedad: esta es su larga lista de novios anteriores.

Alejandro Tous, su primera relación VIP

Durante su corta estancia en Guadalix de la Sierra Marta se quedó prendada de uno de sus compañeros, el vasco Kaiet que finalmente mantuvo una relación con otra de las participantes de la edición, Carola. Marta afrontó la realidad con entereza y encontró consuelo en el actor Alejandro Tous, hermano de otro de los participantes y que años más tarde triunfaría como protagonista de ‘Yo soy Bea’. “Aquella fue una relación demasiado pasional” contaría la colaboradora que explicó que ambos eran “incompatibles”.

Un triunfito para López

El siguiente novio conocido de la colaboradora fue nada menos que un triunfito: el ex integrante de ‘Fórmula Abierta’ y participante de la segunda edición del talent musical Miguel Ángel Silva. Se conocieron en ‘Crónicas Marcianas’ después de que éste lo dejase con su compañera de formación Mireia (participante de OT-1). Aquello fue una relación de transición que no dejó buen sabor de boca a Marta: “No fue una relación intensa ni bonita, fue corta”, declaró Marta López en ‘A Tu Lado’. “Yo cogí la relación con mucha ilusión, pero él no estaba por la labor. Fue cortita y no me ha marcado para nada”, aseguró.

Jorge Cabeza, el padre de sus dos primeros hijos

Un año después de su affaire con Miguel Ángel Silva la vida de Marta pegaría un cambio de 180 grados con la aparición de Jorge Cabeza, entonces jugador del Leganés. Se conocieron en Punta Umbría (Huelva) donde ella regentó un exitoso bar de copas durante varias temporadas: “Yo estaba hablando con un amigo y, de repente, se puso a hablar con él. Lo vi de lejos y me enamoré”, contó entonces. Estuvo a su lado durante ocho años y tuvieron dos hijos: Jorge y Teyo. Aunque lo dejaron en 2012 han mantenido una relación cordial por el bien de las personas que mantienen en común.

Javier Fernández, padre de su tercer hijo

Después de poner fin al matrimonio con el futbolista, Marta rehizo su vida junto a un empresario extremeño llamado Javier Fernández. Junto a él la colaboradora volvió a revivir la experiencia de la maternidad y en 2014 tuvieron un hijo llamado Javier. La ruptura con él vino acompañada de otros problemas y tal y como relató en la curva de la vida de GH Dúo “vino la crisis, me arruiné completamente. No podía ni encender la calefacción”, relató.

La historia con Efrén Reyero

Después de la ruptura de Marta López y el abogado, la del Atleti empezó un noviazgo con el extronista de ‘MyHyV’ Efrén Reyero en el verano de 2020. Aquel fue un romance que dio mucho de qué hablar y que terminó como el rosario de la aurora. Coincidiendo con la entrada de Efrén en el reality 'La casa fuerte' se confirmó la separación, que parecía definitiva: "Marta y yo ya no estamos desde hace un par de semanas. Ella no sabe que entro en 'La casa fuerte'”, sorprendía Efrén al entrar en el plató del reality de Telecinco.

El 20 de diciembre de aquel año, en plenas navidades, Marta coincidía con Efrén en un programa de televisión y le echaba en cara la ruptura: "No voy a llorar, el daño que me has hecho es irreparable", denunciaba al borde del llanto, que lamentaba que "no me ha hecho daño un novio, que también, me ha hecho daño un amigo de 12 años". A partir de ahí sus caminos se separaron. Parecía que para siempre, pero no.

El novio policía

A pesar de que Marta y Efrén tuvieron una segunda intentona en 2023, tras el tronista Marta se dejó querer por todo un agente de la Policía Nacional: Rubén Gaha. Estuvo con él desde julio de 2021 hasta agosto de 2022. "He llorado mucho", explicaba la colaboradora tremendamente afectada. "Al final no nos entendíamos... Al final dejas a una persona queriéndole y sabes que esa persona te quiere a ti pero ves que no se puede", se sinceraba.

Otras relaciones de interés: Escassi, Coyote Dax y Canales