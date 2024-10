El novio de Mayte Zaldívar se sincera sobre su mal momento: "Yo veo el fracaso como una lección"

"He tropezado más veces de las que me gusta admitir, pero cada caída me ha enseñado algo valioso . Mientras algunos evitan el fracaso como si fuera una plaga, yo lo abrazo como parte del proceso", ha comentado el exconcursante de 'Supervivientes' que, en esta ocasión, se ha abierto en canal con sus seguidores. "Lo que otros llaman fracaso, yo lo veo como una lección para seguir creciendo" , ha indicado Fernando Marcos.

De esta reflexiones que está haciendo públicas , el novio de Mayte Zaldívar ha dejado claro que va a ser él en todo momento "sin filtros, ni máscaras" , que no tiene miedo a no encajar entre lo que opine la gente, que va a mantener su esencia y que de los errores ha aprendido .

Así lo ha expresado con estas contundentes palabras: "Cada caída es un escalón más hacia algo más grande, y no me detendré hasta llegar a la cima que he visualizado. Aquí un autónomo doctorado en resiliencia". Pese a que este no es un buen momento, Fernando Marcos ha mandado un mensaje que inspira optimismo y que así han acogido sus seguidores. "A tope", "siempre aprendizaje", son las palabras de ánimo que ha recibido el exconcursante de 'Supervivientes'.