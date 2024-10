El entrenador personal ha asegurado que la exconcursante de 'Gran Hermano' quería volver a ser madre con él

Álex Ghita ha revelado si estaría dispuesto a volver con la finalista de 'Supervivientes'

Adara Molinero habla del chico al que ha estado conociendo tras su ruptura con el entrenador

Una de las rupturas más mediáticas de este año ha sido la de Adara Molinero y Álex Ghita porque ambos habían expuesto su relación en las redes sociales y la ruptura estuvo llena de interrogantes, pues planeó la duda sobre la sexualidad del entrenador personal y su verdadera relación con Jonan Wiergo, que era amigo íntimo de la exconcursante de 'Gran Hermano'. Ahora, se escribe un nuevo capítulo en esta separación porque el examigo de Carla Barber ha revelado que la influencer le pidió que tuvieran un hijo juntos.

Lo ha hecho tras participar en el desfile de Félix Ramiro, en el que también ha desfilado José María Almoguera, ante el micrófono de 'Europa Press' cuando el reportero le ha preguntado qué recuerdos guarda de su relación con la finalista de 'Supervivientes 2023': "Recuerdos muy bonitos. Yo la he querido mucho, ella me ha querido de alguna manera también. De hecho, yo creo que hemos tenido una conexión que muy poca gente llega a tener, pero al final el amor no vive solo de conexión. Es más, este año ella no paraba de insistirme de tener un hijo conmigo".

"Yo creo que eso no se le pide a cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que nos hemos querido mucho, simplemente que, oye, no congeniamos", ha añadido el entrenador, que no ha aclarado si él aceptó la petición de la que era su novia (que, de haberlo hecho, no se pudo llegar a materializar por su ruptura). Él ya tiene una hija de siete años fruto de una relación anterior y la influencer es madre de Martín, su hijo en común con Hugo Sierra.

Pese a tener ya 'la parejita' gracias a su relación, Adara confesó en febrero, cuando llevaba tres meses con Álex, que deseaba volver a ser madre: "Mi corazón dice sí y mi mente y mi cuerpo dicen que no". Finalmente, la batalla no la ganó su corazón y es que medio año después su relación se terminó. Álex ha vuelto a ahora ahondar sobre los motivos de esa ruptura: "La chispa que teníamos entre nosotros dos, esa chispa está guay, unos meses muy bien, pero eso no hay quien lo aguante. Si uno no tiene el mismo horizonte al frente y uno mira para la izquierda y el otro para la derecha, complicado".

"¿Fue buena novia para ti?", le ha preguntado entonces el reportero de 'Europa Press'. "Bueno, hice locuras por amor, por ella. O sea, sinceramente hice locuras que ni yo me vi reflejado, pero bueno, las hice, estoy contento, no es su culpa. Al final cada uno da lo que es, yo di lo que soy, entregándome mucho y ya está", ha sido la respuesta de Álex, evitando a entrar a valorar si la amiga de Marta Peñate fue una buena novia.