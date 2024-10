Adara Molinero da nuevos detalles sobre Álex Ghita: "Va de viaje con señores mayores de 70 años"

Que Álex Ghita declarase ante el micrófono de 'Europa Press' que Adara Molinero le insistía para tener un hijo juntos hizo que la exconcursante de 'Gran Hermano' estallase como nunca e hiciera un directo desde la cuenta de Instagram de su madre, Elena Rodríguez, contando que el entrenador personal también fantaseaba con esa idea y que tuvieron, de forma consentida, relaciones sexuales sin protección para lograr un embarazo que no llegó a producirse.

Asimismo, la exconcursante de 'Supervivientes' reveló que había roto su amistad con Jonan Wiergo porque este le mandaba mensajes "calientes" a Álex y que, aunque eso fuera antes de que ella comenzase a salir con el entrenador, sentía que la había dejado de "tonta" por no haberle dado esa información cuando le confesó que le estaba empezando a gustar este chico. Y dijo que le molestó que su ex no le diera su "lugar" al permitir que Carla Barber dijera de ella que era "una persona oscura".