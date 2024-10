Violeta Mangriñán: "Después de dos nenas, eso no se queda igual y me estoy planteando una cirugía"

"Le pregunté a Carla, aunque ya sabéis que ella no es cirujana, porque la semana pasada fui a visitar a mi ginecóloga y me estoy planteando una cirugía. Nada que ver con la cara. Me da un poco de pudor hablar de esa cirugía así que no lo voy a hacer, no sé por qué, bueno porque no me apetece que me critiquen y ya sabéis que estoy sensible porque no duermo bien y no me apetece leer tonterías, pero me lo estoy planteando porque después de tener dos nenas pues no se ha quedado igual eso y estoy planteándome cosas", comenta Violeta en su story.