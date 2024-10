Ruth Basauri comparte una extraña reflexión tras su ruptura con el padre de su hijo: "El error al final fui yo"

Sus seguidores no han tardado en reaccionar a estas palabras, pidiendo a Ruth que por favor se cuide y que no busque culpables ante una situación así. "El error no es tuyo ni de él. Os conocisteis así, él en su trabajo y tú en lo tuyo. Habéis decidido formar una familia juntos aun así y no ha salido como esperabais. La vida son ciclos, es aprendizaje. Ahora mismo el único que importa aquí es el chiquillo, en hacer lo mejor para él e intentar tener la mejor relación posible con el padre de tu hijo para que eso no le afecte a la larga. Dejad los rencores, problemas y egoísmos de cada uno a un lado e intentad tener la mejor relación posible por el bien común de la persona que tenéis al lado", le aconseja una internauta.