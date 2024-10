Diego Matamoros y Marta Riumbau, pillados juntos de nuevo: su última cita antes que la influencer de a luz

Diego Matamoros y Marta Riumbau han sido pillados juntos de nuevo . El exconcursante de ' Supervivientes ' y la influencer no son una pareja al uso. Rompieron su relación a principios de año; semanas más tarde, la catalana anunciaba su embarazo en solitario . A escasos días del nacimiento de Julieta, la bebé que espera la creadora de contenido, Diego y Marta son pillados en plena cita.

La relación que mantienen sorprende a propios y extraños. No están juntos, pero sí comparten techo por un motivo que ya ha sido explicado en diferentes ocasiones. Tanto ella como él han negado hasta la saciedad que mantengan una relación amorosa, sin embargo, a sus seguidores cada vez les parecen más extraños sus movimientos y actitudes.

Su última cita ha tenido lugar en una sala de cine , a la que la pareja habría acudido en calidad de amigos. Después de asegurar que la pareja había retomado su relación (algo que ni Diego ni Marta han confirmado), el periodista Javi de Hoyos comparte imágenes de estos dos ex bien avenidos en el interior del cine. Según testigos presenciale s, no hubo beso ni ningún indicio que hiciese pensar que hayan podido darse una nueva oportunidad.

Riumbau tiene previsto dar a luz a su hija el próximo 23 de octubre. Un momento muy especial para el que se prepara "sola". Su familia se encuentra en Barcelona y no tiene previsto viajar a Madrid hasta ese día. La influencer tiene claro que avisará "a una amiga" para que le acompañe ese día. No obstante, si se pusiese de parto y tuviese que salir corriendo al hospital a "las tres de la mañana", no descarta hacerlo "sola"; algo un poco extraño, teniendo en cuenta que comparte casa con Diego, con el que hace planes constantemente, viaja e incluso ha ido al ginecólogo durante su embarazo.