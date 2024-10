Hablamos con Rafa López, el cura de 'GH 4' que ahora es nudista y dirige una discoteca LGTBI

Rafa López entró a 'Gran Hermano 4' después de dejar los hábitos y en pleno descubrimiento de su orientación sexual . Estaba ya en pareja, pero no tenía pensado que eso saliera a la luz en la casa más famosa del país y a la vista de todo el mundo. Intentó mostrarse discreto pero el mote de 'el cura gay de GH' no tardó en aparecer y, contra su voluntad, se convirtió en un personaje más allá de la persona. "Durante toda la edición había morbo con eso... Me sacaron del armario a patadas", explica 20 años después de su paso por el reality en una charla con Outdoor. "El morbo me perjudicó a nivel personal y me costó mucho superarlo" , nos cuenta.

Lo encontramos casi de casualidad. Se había colado entre el público de la emisión de anoche de la gala de expulsión y estaba fascinado de verse en otro rol, el del que mira a los demás. Antes, en 2004, era uno de los más observados, cotilleados, cuestionados, y quizás por eso llegó a ser finalista. Mirando hacia atrás, Rafa lamenta haberse visto tan "cohibido": "No quería que se montase una bola sobre mi salida del armario. Igual se montó. Siento que estaba en segundo plano, era como el discreto de la casa. Me da rabia porque hoy sería distinto. Yo soy una persona correosa, que le gusta dar su opinión... Hoy lo haría diferente".

Ante la consulta de si volvería, no ha dudado en contestar que sí, que por supuesto . Considera que tiene una personalidad mucho más sólida para enfrentar los embates del concurso y se tiene fe. Es que han pasado muchas cosas... Si no, escuchad su historia en el vídeo que inaugura este artículo.

Su vida ha cambiado drásticamente desde que se animó a dar el salto televisivo. Si en aquel momento todavía no tenía claro si volvería a la Iglesia, ahora no tiene dudas de que eso pertenece al pasado. "Mi vida va por otro camino. La Iglesia me dio una formación, una forma de ser. Me siento creyente, cristiano, me relaciono con gente de mi congregación, pero me siento fuera".