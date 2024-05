Rafa López, el primer cura que pasó por 'Gran Hermano': "Ahora vivo mi sexualidad de una manera abierta"

El que fuera cura tuvo que pasar por la casa de Guadalix para darse cuenta de su identidad sexual, nos contaba su historia desde que entrase en un seminario con 11 años: " Pasar por la casa de 'Gran Hermano' me enseñó a expresarme , a sacar mis sentimientos fuera, a ir a programa de televisión y hablar del tema". Aunque no todos le creyeron: "Mucha gente no lo entendió, algunos pensaban que estaba haciendo caja de ello".

"El tema de homosexualidad me quemaba, eran un poco los 'inputs' que recibía en mi entorno. En las congregaciones religiosas es un tema que no se trata, no se habla, lo que es la sexualidad en sí no se habla abiertamente. En mi caso fue un conflicto personal muy duro", explicaba.