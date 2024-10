La que fuera también concursante de 'Supervivientes All Stars' reconoce que lleva "mucho tiempo" queriendo sacar adelante este proyecto profesional , y ahora por fin es una realidad. La creadora de contenido ha lanzado una reflexión sobre su trabajo como influencer, reconociendo que siente que en Instagram "no termina de ser ella al cien por cien" , algo que cree que sus seguidores también han notado.

"El salseo, que es la gasolina de mi vida. Os voy a llevar a los eventos, os voy a contar todo de mí, de mi vida. De mis curiosidades, de mis sentimientos, que ya sabéis que soy muy sensible. De los chicos, que el tema está muy interesante, de mi vida como madre, que la verdad es que no hablo mucho de ello porque me da un poquito de... pero creo que es una parte de mi vida que no conocéis y que quiero que conozcáis", reconoce la exconcursante de 'Gran Hermano'.