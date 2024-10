Cuando parecían inseparables en Honduras, la amistad de Ángel Cristo Junior y Aurah Ruiz saltó por los aires, pero supieron reconducir su relación hasta el punto de que, medio año después, el hijo de Bárbara Rey invitó a su ex compañera de 'Supervivientes' a su boda con Ana Herminia . Una invitación que la exconcursante de 'GH VIP' aceptó, por lo que se desplazó desde Gran Canaria hasta Madrid para asistir al enlace, aunque sin la compañía de su marido, Jesé Rodríguez , que se encuentra en Malasia por motivos laborales.

El ex jugador del Real Madrid y el PSG está en Asia porque ha fichado recientemente por el Johor, un club que ha confiado en él tras un tiempo alejado del terreno de juego. No obstante, mantiene su relación con la influencer y le demuestra su amor desde la distancia, compartiendo fotos de su pasado juntos en Instagram o, ahora, comentando el look que ella ha escogido para la boda del hermano de Sofía Cristo.