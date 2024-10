Susana Molina, sobre la decisión de que no haya niños en su boda: "No conocen a mis amigas"

Susana Molina, contundente sobre la decisión de que no haya niños en su boda

La influencer se ha sincerado sobre los preparativos de su boda con Guille del Valle a siete meses del enlace

Susana Molina, entre lágrimas, a pocos meses de su boda: "Si vuelves, sé que voy a perdonarte"

Susana Molina ha reaparecido a siete meses de su boda con Guille del Valle, aunque las decisiones que ha tomado de cara a los preparativos han dado pie de manera inevitable a cierta polémica. Y es que la joven dejaba entrever que no quería niños en su boda, sobre todo porque considera que no es una celebración adecuada para que los pequeños anden merodeando.

Así, ahora la influencer se ha pronunciado de manera bastante clara coincidiendo con la presentación de su fiesta Womo Halloween Party, donde muchas influencers y rostros conocidos se han dado cita luciendo sus mejores disfraces. La joven ha posado junto a su prometido, ambos disfrazados de piratas y ha aprovechado para aclarar las polémicas que han surgido en torno a su enlace.

"Sí, me ha caído un poco el hate por eso", ha comentado al respecto siendo consciente de las críticas que ha recibido. "La gente me decía, madre, mira a tus amigas que son madres, les va a sentar fatal", ha argumentado la joven. Sin embargo, ella no se siente en absoluto preocupada por el tema, sino todo lo contrario.

Susana Molina se pronuncia sobre la polémica con su boda

"Y digo, ¿la gente no conoce a mis amigas o qué coño pasa? Vamos. En plan, si piensan que a mis amigas les va a sentar mal que yo diga que no hay niños, no las conocen", ha sentenciado de manera bastante contundente. "Porque mis amigas van a estar encantadas de estar de fiesta sin sus niños, que no pasa nada por no estar un día", ha añadido muy segura de la decisión que ha tomado.

De esa forma, Susana Molina mantiene la idea de que una boda no es fiesta para que los niños anden merodeando. "El niño no se lo está pasando bien ni mal, porque no se entera de nada", considera la influencer. Además, destaca que en este tipo de eventos "hay ruido, hay música, hay alcohol, la gente fuma. O sea, no me parece un sitio para un niño".

Susana Molina habla sobre los preparativos a siete meses de su boda

Siendo consciente también de que queda muy poco para el gran día, Molina ha confesado ante las cámaras de Europa Press que el tiempo se le está pasando muy rápido. "Me lo estoy pasando muy bien, aunque también es verdad que lo estoy haciendo todo yo", admite. Así, todo parece indicar que Guille del Valle ha dejado en sus manos gran parte de los preparativos, sobre todo porque sabe que a su novia le encanta el tema de la decoración.