El demoledor look con el que Laura Matamoros hace frente a los rumores que relacionan a su ex con Hiba Abouk

Laura Matamoros hace frente a los rumores que relacionan a su ex, Antonio Revilla, con la actriz Hiba Abouk. La ganadora de ' Gran Hermano VIP' ha acudido en calidad de invitada a los Premios Women's of the Year, de la revista Harper's Bazaar, que celebra este evento para reconocer y dar valor a las mujeres. Un evento al que ha acudido con un demoledor y significativo look, guiño a la situación actual que está viviendo. La influencer, que ha visto cómo su nombre copaba titulares por la presunta relación que habrían iniciado su último novio y la protagonista de 'El Príncipe' , no ha dudado en "dar la cara" y ha respondido a los periodistas.

"No me escapo, yo estoy aquí dando la cara, claro que sí", ha dicho a los reporteros presentes en la alfombra roja. A pesar de la incomodidad de la pregunta, la hija de Kiko Matamoros no se ha mostrado esquiva y, con total naturalidad, se ha pronunciado sobre el presunto romance entre Hiba Abouk y Antonio Revilla, su pareja hasta hace tan solo unas semanas. "No sé si será verdad o no, solo espero por parte de cada uno, si es así, que estén bien y más no puedo decir, yo no me puedo meter tampoco en o sea, no voy a hablar de alguien que no sea yo y sobre todo, lo más importante es que yo tengo mi jardín con mis propias plantitas que regar, el resto que riegue lo suyo", ha dicho.