Ruth Basauri acude al hospital con su hijo y comparte su diagnóstico: "Se disparó la fiebre"

Ruth Basauri ha compartido el diagnóstico médico de su hijo tras terminar de urgencia en el hospital . La extronista de ' Mujeres y Hombres y Viceversa ', ha explicado la angustia que ha vivido con su pequeño Dylan , al comenzar a subirle la fiebre y no lograr bajársela de ninguna manera ni un atendido en el centro.

"Ayer tuvimos que volver de noche al hospital. Dylan empezó con fiebre, pico alto, 39,7 y no había forma de bajarlo ", eran las palabras con las que Ruth Basauri se desahogaba con su comunidad de seguidores. Ante ese empeoramiento y no lograr ni a base de tratamiento oral ni rectal bajarle la temperatura, la influencer se lanzaba a la carrera al hospital .

Tras esas horas de muchos nervios, de darle medicación y volver a casa creyendo que Dylan estaba mejor, se producía después otro empeoramiento y la extronista de 'MyHyV' volvía de nuevo al hospital. "No quiso cenar y se volvió a disparar la fiebre ", ha explicado y tras darle lo que le habían mandado y seguir subiéndole la temperatura , la influencer llamó por teléfono antes de personarse en el centro . "Me dijeron que le volviese a llevar", y eso es lo que hizo rápidamente.

Todo esto unido a lo que lleva arrastrando tras comunicar su ruptura con Javy López le ha pasado factura a la extronista de 'MyHyV'. "Estoy un poco estresada. Me siento un poco que no llego. Estoy agobiada con todo ", ha confesado. Por eso, como ella se conoce y ve que en cualquier momento va a explotar, Ruth Basauri ha tomado una decisión y va a aceptar ser ayudada .

El querer tener todo muy controlado y en este punto de la vida ser difícil y más con un niño de un año y medio y una separación de por medio, le ha hecho plantearse a la influencer que tiene que volver a terapia. "Voy a pedir ayuda. Yo ya he hablado que he estado antes varias veces en terapia y siento que necesito hacerlo. Nunca lo he dejado y siento que cada vez que necesito ayuda la busco", ha sido su determinación tras todo lo que está viviendo y la está llevando al límite.