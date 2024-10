Marina García saca la cara por Ester Expósito tras las críticas a su cuerpo: "Ojalá sea fuerte de mente"

Marina García ha vivido el mismo escenario por el que está pasando Ester Expósito. La actriz se ha convertido en noticia por un supuesto cambio físico, especialmente comentado tras una de sus últimas apariciones televisivas. A partir de ahí la intérprete ha sido objeto de todo tipo de críticas y ella misma ha alzado su voz con un discurso de lo más aplaudido tras estas críticas en el Bazaar Women of the Year 2024 New Generation donde ha sido galardonada. Pero no ha sido la única. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha salido en defensa de ella por esos comentarios fuera de lugar.