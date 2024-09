Críticas a Jesús Sánchez por su negativa reacción al nuevo corte de pelo de Marina García

Pfff... No me gusta, no

"No me gusta, no. ¿Otra vez corto?", dice sin pensar en cómo podría afectar esto a su pareja, quien poco después de compartir este vídeo, publicaba un story en el que, aunque matizando que "era broma", daba a entender que quizás podría haberse arrepentido de este nuevo peinado: "Yo esta mañana diciendo ¿qué cojones he hecho con mi vida?".