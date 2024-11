Alexia Rivas, sin parar de llorar, se derrumba desde Valencia: "Tengo imágenes clavadas en la cabeza"

Rivas no es capaz de olvidar. Ha estado en Catarroja , uno de los pueblos devastados y anegados por la DANA. El recuerdo de determinadas imágenes que no ha sido capaz de verbalizar le han roto el corazón. "Os juro que tengo el corazón tan roto... Por una parte digo, joe... ¿para qué he venido? Tengo imágenes clavadas en la cabeza ", dice mientras cuenta que ha conocido a vecinos que " no tienen nada " y que ha visto " casas completamente arrasadas ".

" El aura, el ambiente... es como si hubiera habido un apocalipsis. Es una sensación de estar en el inframundo. Como si hubiera habido un apocalipsis. Se escucha el silencio. He hablado con los vecinos, algunos están enfadados porque esto no lo pueden limpiar los voluntarios ni ninguna persona humana. Se necesita maquinaria especializada. Es una auténtica burrada", cuenta la influencer.

Alexia ha hablado con el pueblo y según sus testimonios, la ayuda no ha llegado a muchos puntos. "Le he preguntado porque no hay nadie, policía, bomberos... se ha reído y me ha dicho que aquí no ha venido nadie, que estarán limpiando otros pueblos", dice tras hablar con uno de los afectados.