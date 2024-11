Noemí Salazar explica qué va a hacer con el dinero que le ha sobrado tras lo recaudado para los afectados por la DANA

Noemí Salazar aclara qué va hacer con el dinero que no se ha gastado tras recaudar 15 000 euros en un día

La exconcursante de 'GH VIP' se ha volcado con los afectados por la catástrofe y está mandando recursos a Valencia

Voluntarios de toda España se han volcado con los afectados por la peor DANA de la historia reciente del país. Bien sea comprando y enviando productos de primera necesidad a los pueblos más damnificados de Valencia, o aportando su granito de arena en concepto de donaciones económicas. Influencers como Noemí Salazar también han querido participar y ayudar a las víctimas de esta catástrofe. En tan solo un día, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' conseguía recaudar 15 000 euros; dinero que no ha gastado íntegramente. Tras llenar y enviar varios camiones a la 'zona cero', la exintegrante de 'Los Gipsy Kings' explica qué va a hacer con el dinero que ha sobrado.

"No sabéis la ansiedad que tenía ayer por tener tanta responsabilidad de vuestro dinero. No sabía si estaba acertando o no, estoy feliz de ver que habéis valorado el trabajo y que estáis contentos con cómo lo administramos", ha dicho la creadora de contenido a través de sus redes sociales.

A la hija de Raquel Salazar, que ha enseñado de manera detallada el dinero que se ha gastado en ropa, pañales, juguetes y otros productos, le han sobrado cerca de 3 000 euros. Y dado que han salido a la luz múltiples estafas y que no han sido pocos los que han cuestionado la buena fe de las influencers, streamers y otros rostros conocidos que se han volcado con las víctimas de la DANA, la 'pijitana' de 'GHVIP' ha querido ser clara y detallar qué pasará con ese dinero.

La mamá de Mimi y Antoñito podría devolver a sus seguidores los 2 800 euros que no se ha gastado tras hacer una compra de más de 12 000 euros; también podría quedárselos. Con el fin de ser lo más transparente posible, ha explicado cuáles son sus planes con ese dinero.

"Todavía quedan 2 800 euros, pero me ha dicho Marimar que esperemos", explica mientras deja claro que no comprará nada más por el momento hasta no saber "qué se necesita y qué no".

La creadora de contenido no se ha planteado ni por un momento quedarse con parte de las donaciones de sus seguidores. Aun así, tal y como ella misma ha señalado, no hará otra compra de manera inmediata. Para ella, la "mejor opción" es aguardar y comprobar "con nuestros propios ojos" que es aquello que más se necesita antes de invertir en algo innecesario.

Se desconoce si continuará recaudando fondos para los afectados de por la DANA, aunque, como siempre, promete continuar "informando absolutamente de todo" a sus seguidores.

Parte de este dinero podría invertirlo en botas de agua de segunda mano. Aún no las ha comprado, pues quiere ver el estado de las mismas. Orgullosa de ser una "buena gitana regateadora", Noemí Salazar ha celebrado a través de sus stories de Instagram la oferta que ha conseguido. Aunque el kilo de botas costaba 3 euros, la influencer ha conseguido que se lo vendan a 1 €/kg. Además, "por cada 100 kgs comprados, nos regalan otros 100".