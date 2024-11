Ana Rosa Quintana y Miguel Ángel Nicolás le han mostrado nuevas imágenes , captadas en las afueras de las instalaciones de Mediaset España. En ellas se aprecia que tienen una gran complicidad, pero el colaborador ha mantenido que son solo amigos y que se conocieron hace apenas un mes en el plató del programa de las tardes de Telecinco: "No hay nada. Si no puede haber nada... Somos compañeros de trabajo, ya está resuelto el tema".

"Me parecería estupendo, no hay ningún problema, ojalá", ha comentado la actriz de 'El Príncipe' ante el micrófono de 'Europa Press', revelando de paso que no le sorprendido ver las mencionadas imágenes publicadas en la revista 'Lecturas': "No me sorprende ya nada en este mundo con la que está cayendo. Si lo está [enamorado], yo me alegro un montón porque es un tío al que quiero mucho".