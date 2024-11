Carla Barber habla por primera vez de su ruptura con Camilo Esquivel

Parece que Carla Barber le ha cogido el gusto a los podcasts y tras visitar hace unos meses el de su amiga Violeta Mangriñán ha acudido como invitada a 'Better Podcast', en el que se ha sincerado como nunca acerca de su ruptura con Joseph Rodríguez, el padre de sus dos hijos, Bastian y Bosco. De paso, la exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado por primera vez de otra de sus rupturas más mediáticas , la del único hombre con el que se casó , e l médico estético Camilo Esquivel .

La dueña de las Clínicas Barber ha reconocido que lo pasó muy mal al dejar al padre de sus hijos porque siempre había tenido la idea de la familia feliz y que comprendió entonces que su sueño no sería realidad. Y ha sido entonces cuando ha confesado que esa no ha sido la única vez que ha tenido el corazón roto , sino que también lo tuvo antes, cuando su matrimonio se acabó .

Ella no lo ha expresado con estas palabras, sino que ha mencionado que "la primera vez" que le rompieron el corazón ella tenía 28 años . Por tanto, 2019: el año en el que su matrimonio se terminó después de unos meses de unión, pues Carla y Camilo se casaron en septiembre de 2018 en la tierra de ella, Las Palmas de Gran Canaria, tras haberse conocido trabajando en una clínica de medicina estética tras el paso de la modelo por 'Supervivientes 2016'.

No obstante, en su entrevista en 'Better Podcast', la influencer ha confesado que lo pasó peor en su ruptura con el padre de sus hijos porque "se desmoronó" su vida tal y como la había planeado. De sus otras rupturas mediáticas - con Diego Matamoros y Carlos Rubí - no se ha pronunciado.