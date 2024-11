Colate estalla por su hijo tras su último encontronazo con Paulina Rubio: "Se fue llorando y destrozado"

Colate Vallejo-Nágera está viviendo uno de los momentos más tensos con su ex Paulina Rubio por la situación de su hijo Andrea Nicolás . Tras el último encontronazo que protagonizaban recientemente en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, la relación entre ellos está peor que nunca. Una situación que precisó de la intervención de la policía y en la que el hijo de ambos terminó llorando . "Se fue con su madre destrozado" , ha contado ahora el exconcursante de ' Supervivientes ' en una entrevista para la revista 'Pronto'.

Después de este último suceso, que indica que no es aislado y que hay ya precedentes que han provocado que estalle ahora , el empresario quiere terminar de una vez por todas con las traumáticas despedidas de su hijo cada vez que toca hacer el intercambio con su madre . Sin querer referirse al último altercado, Colate sí que ha recordado otra ocasión que le ha dejado marcado: la cita a la que no acudió Paulina Rubio para recoger al menor, aunque esta estuviese toda pactada con él vía correos electrónicos.

El hermano de Samantha Vallejo-Nágera no contempla la opción de trasladarse a Miami para no tener que separarse de Andrea Nicolás. "Tengo muchas responsabilidades profesionales en España", ha admitido, además de apuntar a que toda la familia de su hijo se encuentra en Madrid. "Todos estamos aquí menos ella", ha alegado Colate para que se entienda por qué quiere pelear tanto este punto y no admite otra solución.