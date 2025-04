La de Barcelona, de Esplugues de Llobregat, de 26 años, está siendo una de las auténticas protagonistas de esta edición de Supervivientes. Su relación con Montoya está siendo un auténtico vaivén de emociones . Pero el hambre y las calamidades no han impedido que la expareja disfrute de una noche de pasión que ha culminado con un beso en los labios .

Pero parece que Anita Williams no convence a la familia de Montoya, que se ha posicionado tajantemente en su contra. En declaraciones exclusivas para TardeAR, el padre del concursante de Supervivientes arremetía duramente contra la joven y ponía en duda su papel de madre. Especialmente por hablar de él desde Honduras cuando en La isla de las tentaciones "no le mencionaba", según él. "Ahora quiere mucho al niño, pero cuando estaba foll**** en la isla no mencionaba al niño", ha sacado a relucir el padre de Montoya.