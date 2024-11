Ana Guerra confió en Rosa Clará a la hora de diseñar los tres looks nupciales que llevó en sus bodas con Víctor Elías . Un día después de darse el 'sí, quiero' en una ceremonia religiosa celebrada en la ermita de la Virgen del Puerto de Madrid, la artista volvió a contraer matrimonio con el actor de 'Los Serrano' en la Finca Prados Moros, en la madrileña sierra de Guadarrama. Tras aparecer con un vestido de novia de características similares al de la jornada anterior, la canaria sorprendía con un tercer look.

No todas las novias se ven con un gran vestido. En este sentido, sobre todo en los enlaces civiles, cada vez es más frecuente ver a mujeres dándose el 'sí, quiero' en pantalón . Quizás por la época del año en la que ha tenido lugar la boda de Ana Guerra y Víctor Elías, este mono sin mangas y pantalón extremadamente corto no sea la opción más acertada teniendo en cuenta las temperaturas de esta época del año en la sierra de Madrid. No obstante, en los catálogos nupciales de otoño-invierno fácil encontrar es opciones de manga larga y pantalón largo.

El de la cantante de 'Lo malo' podría haber sido diseñado - como el resto de piezas- en exclusiva para ella. Al pertenecer a la segunda mayor empresa española de moda nupcial, su precio podría no ajustarse al bolsillo de muchas novias. Sea como fuere, y aunque a estas alturas del año resulta difícil encontrar modelos de similares características, esta no es una misión imposible. En algunos 'outlets' y en determinados comercios online es posible encontrar monos de encaje corto parecidos al que llevó Ana Guerra en su segunda boda.

En cuanto al calzado se refiere, Ana Guerra se decantó por unas zapatillas Converse personalizadas en las que se podían leer las palabras 'I do', (Sí, quiero en inglés). De lona, con plataforma, cordones de lazo y parche en forma de corazón, las Chuck Taylor All Star Lift Platform Premium Wedding By You son completamente personalizables y están disponibles por encargo en la web oficial por 130 euros.