Alma Bollo ha dado la cara para justificar las declaraciones de su madre, Raquel Bollo, en su entrevista en '¡De Viernes!' , donde se posicionó en contra de Isa Pantoja . La que fuera amiga íntima de Isabel Pantoja dejó claro que no le gustan las "medias verdades" y que la influencer "podía engañar a la gente, pero a ella no". Pero a la exmujer de Chiquetete le están lloviendo las críticas por su versión de lo hechos en los episodios de la infancia de la hija de la tonadillera, por eso su hija ha salido en su defensa.

La madre de Jimena y Miguel no tiene ninguna duda: se posiciona del lado de su madre . La relación que le unía a su prima, con la que tenía una muy buena química en la infancia, se rompió hace ya bastante tiempo, tras su paso por 'Supervivientes'. Mientras Manuel Cortés ha preferido mantenerse al margen , disculpándose con la prensa porque no quería opinar ni decir nada, Alma Bollo sí se ha mojado tras la entrevista de su madre en '¡De Viernes!' , donde ha contado que "Isa Pantoja mantenía relaciones sexuales con su novio en un parque", entre otras cosas.

La diseñadora ha explicado que el episodio de la manguera no es como cuenta, que Isa "estaba vestida", que no se le pretendía "devolver la virginidad" y que al ginecólogo no se le llevó para comprobar si era o no virgen. Una versión que contrasta directamente con la que cuenta la propia Isa Pantoja, de ahí que Raquel Bollo esté ahora recibiendo comentarios tan duras tras su intervención televisiva . "De una historia siempre hay dos versiones", defiende ella.

Pero ella lo tiene claro. "Al final cada uno cuenta sus vivencias y sus cosas. No entró en nada, no dijo nada que ella no hubiese vivido y nada más. Al final es como todo, cuando hay relaciones uno tiene una opinión y otra, otra. Donde tú no estás, no puedes hablar. Ella contó lo que ha vivido y lo que le han contado. Cuenta lo que sabe", ha zanjado la exconcursante de 'Supervivientes', que ha sacado la cara por su madre, Raquel Bollo.