Adara Molinero recuerda su infidelidad a Hugo Sierra: "Se me cruzó otra persona"

Adara Molinero ha acudido junto a Melyssa Pinto al capítulo de estreno del nuevo podcast de Susana Molina

La hija de Elena Rodríguez ha recordado su deslealtad a Hugo Sierra con Gianmarco Onestini en 'Gran Hermano VIP 7'

Una de las tramas más recordadas de 'Gran Hermano VIP 7' fue la de la historia de amor de Adara Molinero y Gianmarco Onestini y es que su romance se fue gestando en la casa de Guadalix de la Sierra mientras el novio de la influencer, Hugo Sierra, la esperaba fuera. Pese a que parecía que entre la madrileña y el italiano no llegaría a pasar nada mientras ella estuviera con el padre de su hijo, que había nacido unos meses antes, el hermano de Luca Onestini subió una noche de diciembre a la casa y, tras una larga conversación, se besaron apasionadamente.

La hija de Elena Rodríguez se proclamó ganadora del reality y, ya fuera del concurso, rompió su relación con Hugo Sierra, abandonó Palma de Mallorca - ciudad a la que se había ido a vivir cuando inició su noviazgo con el ganador de 'GH Revolution' - para mudarse de nuevo a su Madrid natal e inició una relación con Gianmarco, que terminó poco tiempo después.

Ya han pasado cinco años de aquella mediática infidelidad que ahora ha vuelto a recordar Adara en el primer episodio de 'La sobremesa', el podcast de Susana Molina al que ha acudido como invitada junto a Melyssa Pinto. Las tres han recordado juntas su paso por diversos realities y la exnovia de Tom Brusse ha rememorado lo mal que lo pasó cuando supo que él le había sido desleal en 'La isla de las tentaciones'.

Ha sido entonces cuando Susana 'Bicho' les ha confesado que no soporta que muchos de los que son infieles a sus parejas en programas de televisión lo justifican diciendo que sentían que debían "priorizarse": "Me hace mucha gracia cuando ponen los cuernos y dicen: 'Es el momento de priorizarme, voy a empezar a quererme mucho más'; en vez de decir: 'La he liado parda, me he liado con otro'".

"Es que es más fácil decir que al final no querías tanto a esa persona y que has caído", le da razón Melyssa, ante lo que Adara ha comentado: "A mí me pasó... Me pasó que se me cruzó otra persona, pero, claro, yo no dije que tenía que priorizarme". "Que no sentías lo que tenías que sentir y otra persona te llenó", ha añadido la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.