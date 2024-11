La exconcursante de 'Supervivientes' vive en Gran Canaria y el padre de su hija reside en Córdoba

Anabel Pantoja sale de cuentas este sábado, por lo que ya cuenta los días para tener en brazos a la que será su primera hija en común con su novio, el fisioterapeuta de 27 años David Rodríguez. Durante los últimos dos meses, la exconcursante de 'Supervivientes' ha estado asentada en 'Villa Panto', la casa que se compró en la localidad canaria de Arguineguín en la que piensa criar a su hija, pero su chico no se ha trasladado a estar con ella hasta hace un par de semanas, ya que él vive en Córdoba.

Cuando se conocieron, o bien ella iba a esta ciudad, en la que David vive en su piso junto a sus padres y hermanos, o bien él se desplazaba hasta Madrid o Gran Canaria. En su última entrevista en 'Lecturas' antes de dar a luz, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha confirmado que seguirán viviendo en distintas ciudades cuando nazca su hija, que todavía no tiene nombre y que no lo tendrá hasta que no nazca.

Aunque hayan llevado así toda su relación y parezca que la tónica va a ser la misma cuando ya tengan a su niña, la prima de Isa Pantoja ha reconocido que le tuvo que pedir a su novio que se desplazase hasta Gran Canaria para estar con ella porque no quería vivir sola la recta final de su embarazo: "De vez en cuanto te vienen bajones. Pensaba: 'Me encantaría que David estuviera aquí', porque he pasado una mala noche y he estado sola, he tenido pesadillas. Me ha dado ciertas noches miedo, por eso cerraba todo. Hubo un momento en el que ya tuve que hablar con David y decirle: 'Te necesito'".

La razón por la que su novio no se había mudado a estar con ella antes era porque él trabaja en una clínica de fisioterapia en Córdoba, aunque lo cierto es que también colabora con una clínica en Gran Canaria desde que comenzó a salir con la sobrina de Isabel Pantoja hace un año y medio para así poder pasar allí algunos días más al mes que los fines de semana. De hecho, la influencer siempre le da promoción cuando trabaja en la isla para ayudarle a ganar más clientes.

Pese a lo mucho que le pesa vivir separada de su chico, ella entiende que es por una buena razón: "Es verdad que ha sido por su trabajo, lo hace todo por nuestro futuro". "De momento, David va a estar contigo hasta que nazca la niña", desvela la entrevistadora, ante lo que Anabel responde: "Luego iremos viendo, porque él tiene su clínica en Córdoba y también tiene su trabajo aquí, irá combinando según las necesidades que tengamos".

"Yo también tengo que volver a Madrid, ahí tendremos que hacer debates matrimoniales para ver qué pasa", ha añadido la influencer, que por el momento no ha hablado con su novio acerca de cómo se organizarán cuando ya haya nacido su hija y cada uno viva y trabaje en una ciudad diferente. Por el momento, se va a centrar en disfrutar de los días que estén juntos en Arguineguín, en los que se ha dado cuenta que David es "superdetallista".