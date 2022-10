La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no ha enseñado la cara de su hija Mía al nacer

Lucía Sánchez ha aclarado esta decisión sabiendo que genera una gran expectación entre sus seguidores

Lucía Sánchez ya tiene en sus brazos a la pequeña Mía y ha cumplido, tal como ella dijo, lo que tenía pensado hacer tras su nacimiento. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' la ha presentado con una fotografía desde el hospital, pero no ha mostrado su cara, algo que ella dijo que no haría y ha aclarado el motivo de por qué ha decidido no mostrar a su pequeña.

Hasta llegar a este feliz momento, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha ido enseñando todo lo relativo al embarazo de su primera hija fruto de la relación que no pudo ser con Isaac Torres. Hemos visto su habitación al detalle, algunas de las prendas que no faltarán en su armario, cómo la quiere educar la gaditana y frente a todo eso está la decisión de no mostrar a su hija.

A Lucía Sánchez le encanta compartir de manera natural sus momentos en sus redes sociales, pero quiere mantener la privacidad de la personita que acaba de llegar a su mundo y se ha convertido para ella en lo más importante. En sus primeras imágenes junto a Mía ya hemos podido comprobar que la influencer aparece en la cama agotada, pero feliz junto a su bebé a la que le ha tapado la carita con un divertido emoticono.

Por su experiencia en televisión y en las redes, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha tenido siempre claro este punto y así se lo trasladó a sus seguidores. La exnovia de Isaac Torres ha conocido también la parte mala de la fama, pero no quiere que ese detalle le afecte a su hija en el futuro.

Ella es consciente de que está expuesta porque lo ha elegido así, pero no su bebé y piensa que es un tema muy delicado y por el que se ha enfrentado con algunos de sus haters, llegándole a decir que "si se cree alguien importante o de la realeza".

El motivo por el que Lucía Sánchez no enseña la cara de Mía

Pese a ser cuestionada por su decisión, Lucía Sánchez ha tenido siempre claro desde el principio de su embarazo este punto tan controvertido. "Hay gente que dice que hago muy bien y otra que no. Que si yo me creo importante. El critiqueo siempre presente", ha mantenido la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' antes de dar los motivos por los que tiene claro que no enseñará públicamente la cara de Mía y que desveló en exclusiva en su canal de mtmad.

Lucía Sánchez ha querido insistir en que esto es una decisión muy personal y que ha tenido siempre presente, incluso antes de ser famosa y que viene motivada principalmente por el respeto hacia su pequeña, pero también por el miedo que ha confesado. "Está la cosa muy mala", ha dicho acerca del mundo de Internet y prefiere no hacer pasar a Mía por momentos incómodos.