Anabel Pantoja abre las puertas de su baño recién reformado: con vistas al mar y abierto a su habitación

La que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP' está muy orgullosa de sí misma por haber podido ahorrar lo suficiente para comprarse esta casa que está reformando con ayuda de una interiorista y le prometió a sus seguidores que iría compartiendo con ellos las novedades de la reforma , que ya comienza a dar sus frutos. El baño de su habitación es la primera estancia en estar prácticamente lista y no se ha podido resistir a subir un par de stories presumiendo de lo mucho que le gusta cómo está quedando.

"Aún no está terminando el baño pero ya me encanta, abierto a mi habitación", ha comentado la influencer junto a una instantánea en la que se ve que el baño no cuenta con una puerta y que tampoco tiene un espejo delante de los dos lavabos, pues miran hacia su cuarto y, a su vez, hacia el mar. Detrás de los lavabos está la ducha, que también cuenta con esas vistas al mar que es lo que más le gusta de su casa.