Una hija influencer, una hermana artista y dos matrimonios: así ha sido la vida de Bernardo Pantoja

Bernardo Pantoja ha fallecido a los 69 años de edad tras arrastrar distintos problemas de salud relacionados con la diabetes , enfermedad de la que llevaba luchando desde hacía varios años. El hermano más desconocido de Isabel Pantoja y padre de Anabel Pantoja ha sido el único que no se ha dedicado al mundo de la farándula y del espectáculo, aunque no por ello ha sido menos seguido y fotografiado.

No se sabe si lo suyo fue un sentimiento que nació poco a poco, o por el contrario, fue un flechazo. Lo cierto es que esa unión siempre ha sido un motivo de no entendimiento con su hija, dado que la propia Anabel Pantoja no acudió a la boda y tampoco lo hizo su hermana Isabel.